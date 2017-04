SONDAGGIO CM.IT - Napoli-Juventus, come 'non' cambia la corsa scudetto

03/04/2017 13:24

SONDAGGIO TWITTER - Il Napoli ferma la corsa della capolista Juventus, con la Roma che accorcia a -6 il distacco dalla capolista. Ma per gli utenti di Calciomercato.it che hanno votato al sondaggio promosso stamane sul nostro profilo ufficiale di Twitter, l'1-1 del 'San Paolo' non riapre il discorso per il titolo. Il 62 per cento dei votanti, infatti, crede che la volata scudetto resti comunque chiusa, mentre soltanto il 15% dà qualche speranza ai giallorossi di Spalletti. Secondo il restante 23%, invece, la Roma può riaprire tutto vincendo lo scontro diretto contro i bianconeri in programma alla terz'ultima giornata.



G.M.