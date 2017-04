Argentina, Bauza in bilico: "Se vogliono, mi alzo e torno a casa". E su Icardi...

03/04/2017 13:05

ARGENTINA BAUZA ICARDI / Sono ore decisive per il futuro di Edgardo Bauza. Oggi dovrebbe andare in scena il vertice per decidere le sorti del Ct dell'Argentina che, intanto, ha parlato ai microfoni di 'Canal 13': "Molto probabilmente incontrerò il presidente della Federazione. Con tutto lo staff tecnico continuiamo a lavorare come sempre, facendo le nostre analisi delle partite. Devo controllare il rendimento di tutti i giocatori che stiamo seguendo. Oggi è un giorno normale, anche se si sono dette tante cose... Comunque - aggiunge poi - avremo una riunione col presidente e altri dirigenti e dopo vedremo cosa succederà. Se decideranno di mandarmi via, parleremo, diremo quali sono state le ragioni, darò loro la mano e me ne andrò a casa. Io voglio il meglio per l'Argentina. Loro mi diranno le loro ragioni, io le mie, poi mi alzerò e tornerò a casa".



In chiusura, Bauza ha parlato anche della contestata decisione di convocare Lavezzi lasciando fuori il capitano dell'Inter, Mauro Icardi: "Lavezzi in 30 minuti può rompere gli equilibri, conosce la Seleccion, col gioco di squadra o da solo può creare occasioni importanti come una punizione, un rigore o anche un gol. Perché non dovrei metterlo in lista? - spiega - Icardi? Ho già parlato con lui, sa cosa penso di lui. Abbiamo passato insieme io, lui e Zanetti, ma non c'è stato modo di chiamarlo. Abbiamo cenato e abbiamo parlato tre ore di calcio con Icardi in Italia, mi è parsa una brava persona".



L.P.