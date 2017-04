Serie B, i precedenti della 34esima giornata

Marco Orrù

03/04/2017 17:25

PRECEDENTI SERIE B/ Le news Serie B ci regalano un campionato affascinante. Dopo il turno terminato sabato con le gare della 33esima giornata, ecco che l'anticipo odierno tra Frosinone e Avellino apre già il quadro della 34esima giornata. Col calciomercato ancora lontano, la concentrazione è tutta sul finale di campionato. Ecco tutti i precedenti, partita per partita:

Frosinone-Avellino: sono 11 i precedenti con in casa i ciociari: tre vittorie biancoverdi, tre pareggi, e 5 vittorie dei padroni di casa. L'ultimo incrocio è della stagione 2014/2015, in B, quando il match finì 0-0.

Bari-Latina: sono in totale 6 le partite giocate tra i due club con in casa il Bari. Il bilancio parla di 3 vittorie pugliesi, 2 pareggi e 1 successo nerazzurro. Quest'ultimo risale all'aprile 2014 (gol di Bruno), mentre l'ultimo incrocio risale allo scorso anno e il match terminò 0-0.

Benevento-Ternana: tanti gli scontri negli anni '80 in C tra le due squadre, con diverse vittorie casalinghe. L'unica affermazione ternana è del febbraio 2012 in Lega Pro, un 2-1 firmato Nolè e Miglietta.

Carpi-Pro Vercelli: questa sfida non si disputa al Cabassi dal 2014 quando un gol di Di Gaudio diede la vittoria ai padroni di casa. Era stato il primo incontro in B tra i due club. I piemontesi non vincono a Carpi dal giugno 2012, finale playoff in Lega Pro, 1-3 il risultato finale.

Cesena-Brescia: l'anno scorso questo scontro diede l'inizio ufficiale al campionato di Serie B: vinse il Cesena 2-0 grazie all'autogol di Castellini e alla rete di Ragusa. Nelle due precedenti trasferte in Romagna era stato il Brescia a fare bottino pieno: 0-3 nell'aprile 2014 e 1-3 nel novembre 2012.

Entella-Ascoli: sono in totale 5 i precedenti in Liguria tra le due squadre, ma escludendo la partita dell'anno scorso (4-0 nel gennaio 2016), parliamo di sfide in Serie C tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70.

Perugia-Pisa: sono ben 15 i precedenti con il Perugia in casa: 5 vittorie umbre, 6 pareggi e 4 vittorie toscane. In Serie B non si incontrano però dalla stagione '84/'85. L'ultimo precedente è dei playoff di Lega Pro nel 2013, 2-2 il risultato finale.

Salernitana-Cittadella: questo match non si disputa all'Arechi da 8 anni. Sono 5 i precedenti, con tre vittorie dei campani e due dei veneti. Le ultime due sfide hanno visto trionfare il Cittadella col punteggio di 2-1 in entrambi i casi.

Spal-Novara: 15 incontri tra i due club con la Spal in casa: 9 vittorie casalinghe, 5 pareggi e una sola affermazione in trasferta del Novara. Quest'ultima risale alla stagione '75/'76. L'ultimo incrocio in ordine di tempo è del 2008 in Lega Pro, 1-0 per la Spal.

Verona-Spezia: trasferta tabù per i liguri. Sono diciotto i precedenti al Bentegodi con 13 vittorie casalinghe, 5 pareggi e nessuna vittoria spezzina. L'ultima sfida è del settembre 2012, 1-1 firmato Di Gennaro e Juanito Gomez.

Vicenza-Trapani: due soli precedenti nella storia: un 3-0 del Vicenza nel gennaio 2015 (gol di Di Gennaro, Moretti e Brighenti) e il 2-1 del Trapani lo scorso anno firmato Citro-Coronado (Brighenti ancora per i biancorossi).