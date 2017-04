Inter, dalla Sampdoria a... Milito: è la notte di Icardi

Raffaele Amato

03/04/2017 12:54

INTER SAMPDORIA ICARDI MILITO / Mauro Icardi e la notte dei desideri... al 'Meazza': segnare alla ex Sampdoria nel monday night della 30esima giornata del campionato di Serie A per permettere alla sua Inter di tornare a sei punti dal Napoli e quindi dall'agognata zona Champions League nonché a se stesso sia per riavvicinarsi alla vetta della classifica capocannonieri, al momento occupata da Belotti con 23 marcature, che per raggiungere e magari superare un certo Diego Milito - l'eroe dell'indimenticato Triplete 2010 - tra i migliori bomber della storia nerazzurra.

Inter, Icardi mette nel mirino Sampdoria... e Milito!

I numeri ci dicono che tali obiettivi sono senz'altro alla portata del capitano e di uno dei calciatori dell'Inter più corteggiati sul calciomercato: dei 20 gol nel campionato di quest'anno, ben 14 l'argentino li ha realizzati in casa. Inoltre sono già 5 le reti siglate ai bluerchiati nelle sette partite successive - in cui sono arrivate 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con le news Inter che ricordano che l'ultima fu decisiva per l'esonero di Frank de Boer - al suo discusso addio al club ligure. Dopo aver superato due 'mostri sacri' come Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, il numero 9 punta dunque ad eguagliare e sorpassare (già stasera o prestissimo) anche il 'Principe', a quota 75 gol con la maglia nerazzurra. Uno solo più del classe '93 - che con l'addio di Bauza potrebbe finalmente entrare a pieno regime nel giro della Nazionale argentina - da cui dipende gran parte del presente e del futuro prossimo dell'Inter. E probabilmente pure di quello di Stefano Pioli, con il quale ha stretto un grande legame che solo Conte o chi per lui potrebbe 'spezzare'.