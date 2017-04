Napoli-Juventus, Higuain e il gol perduto: il 'crollo' nei numeri del Pipita

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

JUVENTUS HIGUAIN GOL - C'era grande attesa per il ritorno al 'San Paolo' da avversario di Gonzalo Higuain. Fischi assordanti ad ogni tocco di palla del bomber argentino, che non ha inciso sulla contesa e che non ha vissuto sicuramente una delle sue migliori serate dal suo arrivo alla Juventus nel calciomercato della scorsa estate. La manovra poco brillante in zona offensiva della formazione di Allegri ha certamente influito anche sulla performance del 'Pipita', che nelle ultime uscite sembra però aver smarrito quella rinomata prolificità in area avversaria che solitamente lo contraddistingue.

Napoli-Juventus, Higuain alla ricerca del gol: non segna da 33 giorni

L'ex Napoli per le news Juventus aveva iniziato i primi mesi del 2017 nel migliore dei modi: quasi sempre letale in ogni match, con 9 gol messi a referto in altrettante partite (a secco soltanto con l'Inter e in Coppa Italia contro il Milan). Rendimento, almeno in ambito realizzato, crollato però dalla seconda parte di febbraio, con Higuain a segno in una sola occasione (l'andata della semifinale di Coppa Italia con il Napoli) nelle ultime otto gare giocate dalla Juve.

Il Nazionale albiceleste è rimasto a secco in cinque sfide di campionato (Empoli, Udinese, Milan, Sampdoria e nell'incontro di ieri sera al 'San Paolo), oltre al doppio-scontro degli ottavi ci Champions League contro il Porto. 'El Pipita' non va segno dallo scorso 28 febbraio, notte del primo round di Coppa Italia a Torino contro Hamsik e compagni: ben 33 giorni, troppi per un animale da gol come Gonzalo Higuain. Ma l'occasione di riscatto non tarderà ad arrivare e già mercoledì darà nuovamente la possibilità al 29enne centravanti di ritrovare la gioia perduta. E, scherzo del destino, avrà nuovamente di fronte il suo ex amore…