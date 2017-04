Crystal Palace, prove di rinnovo per Zaha. Ma le big pressano

03/04/2017 12:13

CRYSTAL PALACE ZAHA / C'è un nuovo gioiello che si prepara ad infiammare il prossimo calciomercato estivo in Inghilterra. Wilfried Zaha, dopo non aver conquistato il Manchester United, sta tornando grande al Crystal Palace, che se lo gode ma teme gli assalti dei top club. Chelsea, Arsenal e Tottenham, infatti, sono sulle tracce dell'attaccante classe '92, ma le 'Eagles' faranno di tutto per trattenerlo. Stando a quanto riferisce il britannico 'The Guardian', infatti, nelle prossime settimane la dirigenza offrirà al giocatore il rinnovo dell'attuale contratto mettendo sul piatto un ingaggio da 110mila sterline (circa 130mila euro) a settimana.

L.P.