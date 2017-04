Napoli-Juventus, secondo atto: i cambi di Sarri e Allegri e i duelli di calciomercato

Mario D'Amiano

NAPOLI JUVENTUS FORMAZIONI MERCATO / Perfetta parità nel primo atto di Napoli-Juventus. L'attesa sfida dello stadio 'San Paolo', che vedeva il ritorno a Fuorigrotta di Gonzalo Higuain dopo il 'tradimento' nel calciomercato estivo, si è conclusa con un gol a testa che serve a poco ai fini della classifica. Se la Juve ha visto riavvicinarsi la Roma (ora a meno sei), il Napoli ha perso un'altra occasione per restare sulla scia dei giallorossi (a più quattro), ancora saldamente al secondo posto. Tuttavia, all'indomani della partitissima, i tifosi azzurri, consci dell'ottima prestazione di ieri sera, sono più fiduciosi sulla difficile rimonta nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Mercoledì, infatti, verrà replicata la sfida del 'San Paolo' con i torinesi che partono in vantaggio dopo il 3 a 1 maturato allo 'Stadium'. L'intento degli azzurri sarà quello di fare più di un gol senza subirne, mentre ai bianconeri ne basterà uno per complicare i loro piani. Una gara che si prospetta nuovamente molto equilibrata, con singoli episodi che potrebbero spostare le sorti di entrambe le compagini. Le ultime news Coppa Italia, tra infortunati e scelte tattiche, vedono i due allenatori alle prese con i dubbi di formazione. La lotta tra Napoli e Juventus prosegue: dalle scelte di Sarri e Allegri per mercoledì ai duelli sul mercato, le novità sul big match.

Napoli-Juventus, le ultime in vista della Coppa Italia

La partita di ieri ha consegnato al Napoli altri dubbi in vista del ritorno di Coppa Italia. Marek Hamsik e Ivan Strinic, infatti, sono usciti anzitempo per problemi muscolari; i due vanno ad aggiungersi all'infortunato Pepe Reina, che ieri ha preferito restare in panchina dopo il problema al polpaccio. Per mercoledì sera, quindi, Sarri potrebbe vagliare diversi cambi rispetto alla formazione utilizzata in campionato. Se Reina non dovesse farcela, pronta la riconferma di Rafael, mentre in difesa potrebbe esserci Maggio al posto di Hysaj, con Albiol, Koulibaly e Ghoulam titolari. A centrocampo, invece, restano da valutare le condizioni di Hamsik (in caso di fortaif scalpita Rog), mentre Zielinski e Diawara sono favoriti su Allan e Jorginho. Infine, Arek Milik potrebbe avere una chance da titolare al posto di Mertens, con Insigne e Callejon sugli esterni.

In casa Juventus, invece, il turnover è già avvenuto ieri, come accennato da Allegri nel post partita. La gara più importante è quella di mercoledì, decisiva per continuare a sognare il 'Triplete'. In porta è atteso Neto, finora sempre titolare in Coppa Italia. In difesa, uno tra Bonucci e Chiellini potrebbe fare posto a Barzagli, finito in panchina ieri sera; sulle corsie esterne dovrebbero esserci Dani Alves e Alex Sandro. A centrocampo, al fianco di Khedira potrebbe tornare Pjanic, mentre alle spalle di Higuain sono attesi Cuadrado, Dybala e Mandzukic (condizioni da valutare per gli ultimi due). Allo stadio 'San Paolo' ci sarà un altro pienone, con circa 50mila tifosi che hanno approfittato della promozione concessa dalla società. La gara sarà visibile in chiaro su 'Rai 1'. Queste le probabili formazioni quando mancano ancora tre giorni all'evento:

NAPOLI (4-3-3): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All.: Sarri.

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Napoli-Juventus, duelli anche sul mercato

Dopo le veementi polemiche per il trasferimento di Higuain, la rivalità tra Napoli e Juventus si è acuita e la prossima estate potrebbero esserci nuove diatribe per alcuni duelli sul mercato. Seguito con attenzione dagli azzurri in passato, Corentin Tolisso è sempre nel mirino della Juventus: i bianconeri sono chiamati a un esborso economico di 45 milioni di euro per convincere il Lione a cederlo. Per quanto concerne gli italiani, invece, Giuntoli e Marotta stanno pensando a Meret, giovane portiere dell'Udinese che si sta mettendo in mostra nella Spal. La questione si risolverebbe se in azzurro finisse Neto (seguito da tempo dal Napoli). Come esterni difensivi, entrambe le società vagliano i profili di Mattia De Sciglio e Andrea Conti, mentre resta da valutare la situazione di Kolasinac, seguito dalla Juventus a gennaio: l'esterno dello Schalke 04 potrebbe finire nel mirino del Napoli nel caso in cui Ghoulam dovesse partire. In attacco piacciono invece Keita della Lazio (da tempo al centro di voci di mercato) e Patrick Schick della Sampdoria, tra le rivelazioni del campionato. Altri calciatori nel mirino delle due società, infine, sono Silvan Widmer dell'Udinese, Jeremy Toljan dell'Hoffenheim, Kasper Dolberg dell'Ajax e Youri Tielemans dell'Anderlecht. Il duello tra Napoli e Juve prosegue anche sul mercato.