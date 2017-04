Palermo, Gazzi risponde ai tifosi: "Non era un gesto ironico"

03/04/2017 11:51

PALERMO GAZZI TIFOSI / Il giorno dopo la pesante sconfitta interna che mette in discussione il tecnico Diego Lopez ed avvicina sempre più il Palermo alla Serie B, il centrocampista rosanero Alessandro Gazzi prende la parola attraverso il profilo Instagram ufficiale della società e spiega ai tifosi quel suo applauso al termine della partita: "Mi dispiace se a fine gara qualcuno possa aver pensato che i miei applausi fossero ironici. Volevo soltanto ringraziare i nostri sostenitori per il supporto e chiedere scusa per una prestazione non positiva. In 15 anni ho sempre applaudito i tifosi anche sotto i fischi per rispetto nei loro confronti. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine per la maglia che indossiamo e per i nostri tifosi".



L.P.