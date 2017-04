Pescara-Milan, i voti dei quotidiani a Donnarumma: bocciature unanimi

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

03/04/2017 12:05

PESCARA MILAN DONNARUMMA VOTI / Gianluigi Donnarumma non poteva che ricevere giudizi negativi da coloro che dopo Pescara-Milan sono stati chiamati a redigere le pagelle per le rispettive testate giornalistiche. L'errore commesso in occasione dell'autogol di Gabriel Paletta a inizio partita è stato grave, anche se va detto che Gigio si è ripreso subito e comunque la squadra di Vincenzo Montella aveva tutto il tempo per ribaltare il match vicendolo. Di fronte c'era pur sempre l'ultima della classifica, seppur in giornata di grazia ieri allo stadio Adriatico. Qualche maligno ha pensato che il 18enne portiere rossonero possa essere un po' distratto dalle voci di calciomercato che circolano. Da diverse news Milan è emerso l'interesse di molti club esteri importanti nei suoi confronti, ma anche la volontà della società di via Aldo Rossi di tenerlo.

Donnarumma, le valutazioni dopo Pescara-Milan

Tornando ai giudizi assegnati a Donnarumma dopo Pescara-Milan, le valutazioni sono state inevitabilmente negative. I voti associati al 18enne portiere rossonero sono tati compresi tra il 4,5 e il 5. Calciomercato.it ha 'punito' Donnarumma con un 4,5 in pagella a causa di quell'errore sul retropassaggio di Paletta, troppa leggerezza nel leggere la traiettoria e la forza del pallone.

Per quanto riguarda i quotidiani nazionali, 'La Gazzetta dello Sport' ha valutato Donnarumma con un 5 spiegando che lo sbaglio commesso è stato macroscopico ma che bisogna andarci piano con i giudizi. Un errore non pregiudica la carriera. Il 'Corriere dello Sport' nel dargli 4.5 ha ricordato il simile episodio capitato al suo predecessore Diego Lopez a Parma qualche stagione fa, quando però il Milan di Filippo Inzaghi vinse. Invece stavolta è andata diversamente, considerando l'1-1 finale. 'Tuttosport' dà 5 a Gigio, senza calcare troppo la mano per la papera. Il 'Corriere della Sera' gli assegna un 4.5 sottolineando la papera commessa e il fatto che, nonostante alcuni buoni interventi successivi, non si sia riscattato fino in fondo.