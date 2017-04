Serie A, da Buffon a Donnarumma: quando anche il portierone fa la papera

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

03/04/2017 11:52

NEWS SERIE A BUFFON DONNARUMMA PAPERE / Quello del portiere è un mestiere complicato. Uomo solitario, ultimo difensore davanti la porta e, per questo, destinato a far rumore dieci, cento, mille volte più di qualsiasi altro giocatore in campo in caso di errore. Ditelo a Gianluigi Donnarumma, baby portierone del Milan, destinato ad una carriera da vivere sempre al centro delle news Serie A. Nome infuocato del calciomercato, tra la spinosa questione rinnovo e le attenzioni dei top club mondiali disposti a far follie pur di averlo, e erede designato del leggendario Gianluigi Buffon. Dopo l'esordio da titolare in Nazionale nell'ultima amichevole contro l'Olanda, il più giovane numero uno di sempre della selezione azzurra a partire dal primo minuto, il ritorno in Serie A coincide con una figuraccia ed una brutta bocciatura. Contro il Pescara, infatti, sul retropassaggio di Paletta l'estremo difensore milanista buca il rilancio e la palla scivola lentamente in porta per il vantaggio degli abruzzesi. Una 'papera' che, inevitabilmente, ha fatto il giro del web, portando addirittura gli inglesi ad interrogarsi su Donnarumma: "Il nuovo Buffon o buffone?". Un tantino eccessivi, a dir la verità. Perché la storia insegna che anche i migliori sbagliano.

Serie A, le papere dei portieri: da Buffon a Handanovic

Basta sforzare un attimo la memoria o fare una piccola ricerca su Google per vedere che, bene o male, anche le scintillanti carriere dei grandi portieri che sono passati in Serie A, e non solo, si sono macchiate di qualche errore più o meno grave che hanno fatto comunque sorridere o arrabbiare, a seconda dei punti di vista, tifosi ed appassionati. Lo sa per esempio Gigi Buffon, al quale Donnarumma viene costantemente paragonato. Nella stagione 2004/2005 in un Atalanta-Juventus si macchiò di un errore molto simile a quello del giovanissimo collega, mentre fu ancor più clamoroso il controllo sbagliato in un Juventus-Lecce del 2012/2013 che valse l'1-1 finale. Dall'altra parte di Torino, ricordano invece l'abbaglio di Daniele Padelli in un Torino-Empoli, nella stagione 2014/2015 che sarà 'ricordata' anche per la papera dell'allora milanista Diego Lopez sul campo del Parma. Incredibile anche quella dell'ex giallorosso Goicoechea in Roma-Cagliari stagione 2012/2013. Ma tornando ai giorni nostri. Il campionato 2016/2017 ha già visto diversi erroracci degli estremi difensori. Oltre Donnarumma, non vanno ricordati Handanovic in Inter-Cagliari, Viviano in Cagliari-Sampdoria, Posavec in Napoli-Palermo e Reina in Napol-Lazio.