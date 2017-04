Calciomercato Inter, Caressa: "Un'altra big ha chiamato Conte"

03/04/2017 11:40

INTER CONTE CARESSA - Si fa un gran parlare del possibile ritorno in Italia, sulla panchina dell'Inter, di Antonio Conte. Sul futuro dell'attuale tecnico del Chelsea si è espresso anche Fabio Caressa: "So che il Barcellona ha chiamato Conte per due volte. Ha ricevuto offerte sostanziose dall’Inter e dal Barcellona", ha rivelato il giornalista di 'Sky Sport'. Caressa ha poi ha parlato anche di Messi: "Non è molto ben voluto a Barcellona e so che qualcuno avrebbe anche pensato di venderlo. Non mi stupirei se a luglio ci fosse una pagina di giornali con scritto: 'Messi all’Inter'".



G.M.