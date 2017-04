VIDEO - Napoli, gaffe di Sarri sugli scudetti della Juventus

03/04/2017 11:31

VIDEO SARRI SCUDETTI JUVENTUS / Al termine di una partita, soprattutto se si è trattato di un big match come Napoli-Juventus, è normale che un allenatore abbia ancora tanta adrenalina in corpo e che possa commettere qualche errore. E così Maurizio Sarri, nella conferenza stampa post gara, ha commesso una gaffe sugli scudetti dei bianconeri, come potete vedere e ascoltare nel video che segue a partire dal minuto 1.09. Buona visione.

M.R.