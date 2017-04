Serie B, Frosinone-Avellino: la capolista vuole riprendere la corsa

Marco Orrù

03/04/2017 17:05

FROSINONE AVELLINO SERIE B / Nemmeno il tempo di fare i bilanci dell'ultimo turno che il campionato di cadetto riprende la sua marcia occupando le prime pagine delle news Serie B. Questa sera a Frosinone si gioca l'anticipo della 34esima giornata. Al 'Matusa' arriva l'Avellino, che appena tre giorni fa ha fermato la corsa della Spal grazie al gol di Eusepi, arrivato nel calciomercato di gennaio dal Pisa.

Frosinone-Avellino, le probabili formazioni del match

Il Frosinone attua un po' di turnover viste le tante partite ravvicinate. Mister Marino dovrebbe proporre tre cambi rispetto al match contro il Cesena: Russo per Krajnc in difesa, Gori per Sammarco a centrocampo e Kragl per Soddimo, squalificato, sulla trequarti. In attacco confermata la coppia Dionisi-D.Ciofani, con Mokulu che si riaccomoda nuovamente in panchina, pronto per essere decisivo come fatto a Cesena venerdì. Infine, Crivello dovrebbe essere confermato sulla fascia sinistra al posto di Mazzotta.

Anche Novellino propone qualche cambio rispetto all'ultima partita. Innanzitutto ci sono da rimpiazzare i due squalificati, il centrocampista Paghera e il bomber Ardemagni. Moretti prenderà il posto del primo, mentre Verde sostituirà l'ex Perugia. Si tratta di due rientri nell'undici titolare. Per il resto, Migliorini dovrebbe essere preferito ancora una volta a Jidayi, dopo la bella prova con la Spal. Il dubbio è sugli esterni tra Laverone, D'Angelo e Bidaoui, con i primi due favoriti . Infine, Eusepi sarà confermato davanti con Castaldo che scalpita dalla panchina.

Ecco le probabili formazioni del match:

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Terranova, Ariaudo, Russo; Crivello, Gori, Maiello, Crivello; Kragl; Dionisi, D.Ciofani. A disp.: Zappino, Krajnc, Pryyma, Mamic, Sammarco, Frara, Mazzotta, Mokulu, Volpe. All.: Marino.

AVELLINO (4-4-2): Radunovic; Gonzalez, Djimsiti, Migliorini, Perrotta; Laverone, Moretti, Omeonga, D'Angelo; Verde, Eusepi. A disp.: Lezzerini, Jidayi, Solerio, Camara, Belloni, Castaldo, Soumarè, Bidaoui, Gavazzi. All.: Novellino.