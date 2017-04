Calciomercato Juventus, si riaccende la pista Matuidi

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

03/04/2017 11:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI - Si riaccendono i rumors in merito ad una possibile partenza di Blaise Matuidi dal Paris Saint-Germain. Dopo l'assalto, mancato, dalla Juventus lo scorso agosto, il nome del 29enne centrocampista francese potrebbe tornare d'attualità per la 'Vecchia Signora' per la prossima finestra estiva del calciomercato. Il Nazionale transalpino - come riporta 'El Parisien' - sarebbe infatti rimasto deluso dal comportamento per il rinnovo del PSG e starebbe pensando di lasciare Parigi ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Calciomercato Juventus, Matuidi non rinnova: possibile nuovo assalto

Ad ottobre il club campione di Francia avrebbe proposto un prolungamento di 770 mila euro lordi al mese al giocatore, una cifra più bassa rispetto all'ingaggio attuale. Proposta però rifiutata da Matuidi, che avrebbe incassato la promessa del PSG di ridiscutere i termini dell'accordo nei mesi successivi. Il centrocampista - assistito da Mino Raiola - non avrebbe però ancora ricevuto nessun segnale dalla società e, infastidito da questo, avrebbe messo in preventivo un eventuale addio a fine stagione. In più, il Paris Saint-Germain per il futuro potrebbe puntare come giocatori 'simbolo' di nazionalità francese su Rabiot e Kimpembe e non più su Matuidi. Inghilterra e Italia sarebbero delle piste gradite al nativo di Tolosa per il futuro, con Marotta che per il calciomercato Juventus potrebbe tentare un nuovo e stavolta decisivo affondo per portarlo alla corte di Allegri.