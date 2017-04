DIRETTA Serie A, Inter-Sampdoria 0-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

03/04/2017 20:45

DIRETTA INTER SAMPDORIA LIVE / La 30esima giornata del campionato di Serie A vive una appendice con il posticipo tra Inter e Sampdoria. Visti i risultati del week end, la squadra di Pioli è costretta a vincere per cercare di restare in corsa per un posto nell'Europa che conta, mentre quella di Giampaolo ha poco da chiedere alla classifica e spera di bissare il successo dell'andata. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UFFICIALE - INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Medel, Ansaldi; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. All. Pioli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Linetty, Torreira, Barreto; Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Juventus punti 74, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 58, Inter* 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria* 41, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 13.