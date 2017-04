Bayern Monaco, agente Brandt nega tutto: "Nessun accordo"

04/04/2017 03:03

BAYERN MONACO BRANDT / Il padre e agente di Julain Brandt, centrocampista classe '96 del Bayer Leverkusen, ha negato qualsiasi sorta di accordo raggiunto per il suo trasferimento al Bayern Monaco in estate: "Non siamo vicini a nessun tipo di accordo. - ha dichiarato a 'Sky Germany' - Parleremo col Leverkusen del suo futuro in estate. Il Bayern si è mostrato interessato, come altri club, e per ora non c'è nulla di concreto. Julian non ha preso accordi sul suo futuro e non ha parlato con nessun dirigente".

L.I.