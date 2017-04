Calciomercato Lazio, 'tentazioni' Cerci e Rossi: le parole dell'agente

03/04/2017 11:05

CALCIOMERCATO LAZIO CERCI ROSSI / Nel corso di un'intervista concessa a 'Il Messaggero', Federico Pastorello ha parlato del futuro dei suoi due assistiti, Alessio Cerci e Giuseppe Rossi, entrambi accostati alla Lazio: "Cerci rientrerebbe volentieri in Italia. Vuole calcare con continuità il campo nell’anno del Mondiale. Nelle prossime settimane parleremo con l’Atletico per capire le prospettive, visto che non ha mai giocato. Rossi Vuole un club importante per dare il meglio di sé. Il suo è un calcio molto tecnico, avrebbe più facilità ad esprimersi in una grande squadra che in una medio-piccola. Stiamo cercando l’opportunità giusta. I problemi fisici sono alle spalle: da due anni si allena regolarmente".

S.D.