Calciomercato Milan, da Berardi a Fabregas: Montella ha bisogno del suo bel gioco

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/04/2017 10:47

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA BERARDI FABREGAS / Senza dubbio quella di Pescara è a tutti gli effetti una chance sprecata per il Milan di Montella, chiamato a tenere il passo di Lazio, Atalantae e Inter. All'appello, dopo le sfide del fine settimana, mancano soltanto i cugini nerazzurri, che stasera affronteranno la Sampdoria. Match delicato per Pioli ma decisamente nelle corde della sua squadra. In caso di tre punti conquistati, i nerazzurri aggancerebbero gli orobici di Gasperini.

Il Milan non va oltre l'1-1, segnando una sola rete in mischia con Pasalic, che pareggia il grossolano errore di Donnarumma. Zeman ferma Montella, che sognava i 57 punti, ovvero il portarsi a tre lunghezze dalla Lazio. Come ribadito anche da Capello, il futuro del Milan è incerto ma non è possibile che un club del genere navighi in certe acque per tanti anni.

Anche l'obiettivo Europa League potrebbe sfumare al termina della stagione, con la società che si ritroverebbe a fine anno a fare i conti con l'assestamento del gruppo dirigente cinese, il futuro della panchina e i possibili addii e rinnovi nel prossimo calciomercato, da Deulofeu a Donnarumma, passando per Honda, destinato alla MLS.

Calciomercato Milan, basta affidarsi ai singoli: Montella necessita di qualità

Montella ha accettato la sfida Milan, pur sapendo quanto sarebbe stato difficile. Le ambizioni della piazza sono elevate, dato il passato prestigioso, anche se lo scenario attuale lascia basiti.

C'è molta incertezza sul futuro, il che non lascia tranquilli neanche i calciatori. Donnarumma ad esempio dovrà decidere in estate se lasciarsi tentare o meno dalle sirene estere (per non parlare di quelle italiane, con la Juventus pronta a farne il nuovo Buffon).

A differenza di quanto visto a Firenze, Montella non può proporre il suo notorio bel gioco, fatto di passaggi rapidi e tanta aggressività. Questo Milan si basa unicamente sugli spunti dei singoli, come l'ultimo arrivato Deulofeu, fautore della rete del pari di Pasalic.

Nel prossimo mercato Milan sarà necessario investire un ricco tesoretto (si spera cinese) su giovani di assoluto talento, garantendo a questa rosa un ricambio generazionale di livello, senza affidarsi a calciatori un tempo grandi, che hanno voglia di rivincita. Il Milan deve ricostruirsi e può farlo partendo da nomi come Berardi.

Mirabelli è stato avvistato a Sassuolo e, oltre al classe '94, pare abbia nel mirino anche Pellegrini. Per averli sarà sfida con Juventus, Inter e Roma ma, dovesse presentare un progetto allettante, il Milan potrà di certo dire la sua.

Con calciatori del genere Montella potrebbe impostare la propria manovra preferita, facendo dettare i tempi magari da un metronomo di tutto rispetto. Impossibile non sentire la mancanza di Borja Valero, oggi 32enne, il cui posto nei sogni del tecnico potrebbe essere preso da Fabregas.

Il 29enne è nel pieno della forma e in questa stagione ha disputato 27 gare col Chelsea di Conte, con un totale di 6 reti e 8 assist. Un'avventura in Italia potrebbe allettarlo e Montella l'accoglierebbe a braccia aperte, anche se gli andrebbe garantito un ingaggio da top player.