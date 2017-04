Serie A, Inter-Sampdoria: le probabili formazioni

03/04/2017 10:54

PROBABILI FORMAZIONI INTER SAMPDORIA / La 30esima giornata del campionato di Serie A si chiude con il monday night di stasera tra Inter e Sampdoria. Un dubbio per parte per quanto riguarda l'undici titolare da schierare stasera al 'Meazza': da un lato Pioli deve scegliere a chi affidare il ruolo di trequartista tra Joao Mario e Banega. Dall'altra Giampaolo deve sciogliere il ballottaggio in mediana tra Linetty e Praet. Ecco le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Medel, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Pioli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Linetty, Torreira, Barreto; Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick. All. Giampaolo

ARBITRO: Celi di Bari

M.R.