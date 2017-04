Calciomercato Milan, il borsino sul futuro di Donnarumma dopo Pescara

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

03/04/2017 10:43

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA - Ha fatto inevitabilmente il giro del mondo l''infortunio' in cui è incappato ieri pomeriggio Gianluigi Donnarumma nel match di Pescara. Il giovanissimo portiere del Milan non è riuscito a controllare la sfera su un velenoso retropassaggio di Paletta, causando il momentaneo vantaggio degli uomini Zeman. La reazione del numero 99 rossonero è stata però da campione a fine partita: "Mi dispiace per quello che è successo, ma vado avanti a testa alta. Non è un errore che mi abbatterà, vado avanti con il sorriso".

Calciomercato Milan, il futuro di Donnarumma dopo la papera di Pescara

L'eco della 'papera' di Donnarumma ha fatto capolino anche Oltremanica, visto il rinomato interesse sul calciomercato delle big di Premier League. La stampa inglese non ha lesinato critiche verso il Nazionale azzurro, mettendo in evidenza l'episodio dell''Adriatico' e ponendosi qualche interrogativo sulle effettive qualità dell'estremo difensore. Difficilmente, però, squadroni come Manchester United, City e Chelsea accantoneranno l'interesse per Donnarumma, il cui futuro si deciderà al momento del passaggio di proprietà e l'ufficializzazione del closing.



La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2018 sarà uno snodo cruciale non solo per il futuro del portiere classe '98, ma anche per le aspirazioni future del nuovo 'Diavolo'. L'agente Mino Raiola non ha mai nascosto l'interesse dei top-team di Premier e le tentazioni per Donnarumma sarebbero tante, come ad esempio un ingaggio 'monstre' da 10 milioni di euro a stagione. Mentre per il calciomercato Milan potrebbe arrivare una proposta superiore ai 50 milioni di euro, senza tralasciare anche il pressing della Juventus su quello che viene visto in casa bianconera come l'erede naturale di capitan Buffon. Ma per il momento nella testa di Donnarumma c'è solo voglia di riscatto, ad iniziare dal prossimo match contro il Palermo.