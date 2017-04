03/04/2017 10:39

CALCIOMERCATO JUVENTUS ASAMOAH / Federico Pastorello, agente del versatile centrocampista della Juventus Kwadwo Asamoah, ha parlato del futuro del suo assistito nel corso di un'intervista concessa a 'Il Messaggero': "Non abbiamo ancora parlato di rinnovo, sta crescendo tanto dal punto di vista delle ambizioni: non esiste una squadra dove non possa giocare titolare".

S.D.