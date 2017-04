Serie B, la FLOP 11 della 33esima giornata: Iacobucci, che papera!

Marco Orrù

03/04/2017 16:54

SERIE B FLOP 11/ La FLOP 11 della 33^giornata della cadetteria si prende le prime pagine delle news Serie B. Troviamo tanto Novara, pesa il flop contro la Ternana ultima in casa, e Spezia, caduto in casa contro il Benevento. Non poteva mancare il portiere dell'Entella Iacobucci, autore del goffo autogol che ha permesso al Brescia di pareggiare all'ultimo secondo.

La FLOP 11 della 32esima giornata di Serie B

IACOBUCCI: Imperdonabile il goffo autogol con cui permette al Brescia di pareggiare all'ultimo secondo di gara. La palla era tra le sue braccia, ma un movimento scomposto gliela fa perdere, con quest'ultima che finisce in rete.

DAPRELA': Ultimamente era l'arma in più del Bari sulla fascia sinistra, senza far rimpiangere l'infortunato Morleo. A Vercelli è il peggiore tra i suoi.

TROEST: In questo elenco troviamo entrambi i centrali del Novara. Imperdonabili gli errori sui gol della Ternana, con Palumbo sempre libero di colpire a rete.

MANTOVANI: Copia-incolla della valutazione del compagno Troest. Troppo fermi sulle realizzazioni ternane.

DE COL: Gli avanti del Benevento gli fanno venire il mal di testa. Vede arrivare Ciciretti e compagni da ogni parte e va in tilt.

ANGIULLI: Nel Pisa è sempre tra i più regolari. Non va mai sopra il 6, ma nemmeno abituato ai 5 in pagella. Stavolta forse fa pure peggio, risultando essere disastroso nella sconfitta contro la Salernitana.

ORLANDI: Boscaglia lo preferisce a Macheda, spostando Sansone davanti insieme a Galabinov. L'allenatore del Novara lo sostituisce a inizio ripresa con 55 minuti di ritardo...

DJOKOVIC: Dal suo arrivo a Spezia nel calciomercato di gennaio era stato sempre tra i migliori e meritandosi un posto da titolare. Ieri si è preso una pausa e non ne ha azzeccata una, a partire dal fallo da rigore su Ceravolo.

RAICEVIC: E' la prima gara da titolare per l'ex Vicenza, preferito a Floro Flores e Maniero. Non ne prende una e rimane in campo fino al minuto 21 del secondo tempo, anche lui rimanendo dentro un po' troppo.

LASAGNA: In coppia con Mbakogu non è concreto e attivo come il compagno di reparto.

BUONAIUTO: Sostituire Corvia non è facile. Spostato al centro dell'attacco non si dimostra incisivo come lo è quando gioca sulla fascia e il Latina ne risente.

All. DI CARLO: Troppo altalenante il cammino del suo Spezia per sperare in un posto playoff. La brutta sconfitta casalinga col Benevento segue quella di Cittadella. Contestato alla fine dai suoi tifosi è forse nel momento più difficile dal suo arrivo in bianconero.

(4-3-3): Iacobucci; Daprelà, Troest, Mantovani, De Col; Angiulli, Orlandi, Djokovic; Lasagna, Raicevic, Buonaiuto. All.: Di Carlo.