Coppa Italia, arbitri: ecco i 'favoriti' a dirigere Roma-Lazio e Napoli-Juventus

03/04/2017 10:20

COPPA ITALIA ARBITRI / Tra domani e dopodomani si giocheranno i match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Sconfitte all'andata in trasferta, la Roma ed il Napoli sono chiamate a rimontare in casa rispettivamente nella stracittadina contro la Lazio e nella sfida infinita contro la Juventus. E come sempre nelle supersfide, sale l'attesa per capire chi sarà chiamato ad arbitrare le gare, sperando che non ci siano polemiche al triplice fischio finale. In base ad una analisi che tiene conto delle partite del week end, di quelle di andata e di quelle di campionato, emerge che i favoriti a dirigere allo stadio 'Olimpico' ed al 'San Paolo', sono tre: Rizzoli, Damato e Tagliavento. Napoli-Juventus potrebbe essere affidata anche a Banti, mentre il derby capitolino potrebbe finire a Rocchi o, al limite, a Guida.

M.R.