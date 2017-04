Napoli, risveglio amaro dopo la Juventus. Ma la testa è già alla Coppa

Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

03/04/2017 10:35

NAPOLI PUNTO JUVENTUS / Il caffè del risveglio, stamattina a Napoli, ha il sapore d'amaro. La città s'è risvegliata così, non una luce fioca e la voglia di guardare al domani, imparando dalla lezione del primo episodio del San Paolo. Napoli-Juve, atto primo: un pari per 1-1 che non fa contento nessuno degli azzurri, forse non soddisfa del tutto neanche Allegri e i bianconeri. In pratica, sorride solo la Roma, che qualcosa rosicchia verso il primato e stabilizza soprattutto la seconda piazza, con le news Napoli che vedono i partenopei a quattro punti di ritardo sui giallorossi. Tutti provano a guardare il bicchiere mezzo pieno: la reazione d'orgoglio, l'ottima prestazione nell'arco dei 90 minuti, la manifesta superiorità vista per larghi tratti del match. E soprattutto il ritorno in città di Gonzalo Higuain, atteso come si attendono eventi epocali, quelli a cui non si può mancare. Cascasse il 'San Paolo'.

Fischi al Pipita e testa alla Coppa Italia

E il 'San Paolo' stava realmente per venire giù quando il 'Pipita', il colpo da novanta dell'ultimo calciomercato, in campo ci è entrato: nel riscaldamento, pioggia di fischi ed epiteti poco gentili, eufemisticamente parlando. Ad ogni palla toccata dall'argentino, i 50mila e oltre presenti a Fuorigrotta si scatenavano a più non posso. Alla fine, l'ex azzurro è stato completamente inoperoso, portandosi dietro il peso di un attacco mai produttivo. Uno dei pochi punti a favore: ma questo Napoli ha davvero convinto? Poche ore dopo il primo round tra azzurri e bianconeri, il tifo in città si spacca, tra chi è convinto di aver perso due punti importanti per la classifica e chi invece elogia la prestazione e sottolinea l'atteggiamento da provinciale degli ospiti.

Una difesa arcigna, organizzata, programmata: quello bianconero è un muro che si fa fatica a superare. E su prestazioni come quella del San Paolo di ieri sera Allegri e compagni ci hanno costruito uno scudetto. Anzi, il quasi sesto di fila. Tra le strade ed i vicoli, però, non ci si arrende: sciarpe al vento che ancora resistono, l'amara consolazione di avere subito una rivincita a pochi passi. Mercoledì si torna in campo con tanto di parziale a sfavore, tanto per complicare le cose. Ma al Napoli e ai napoletani le cose complicate sono sempre piaciute.