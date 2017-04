Serie A, Capello: "Belotti come Batistuta. Milan? Non si capisce nulla"

03/04/2017 09:56

SERIE A INTER MILAN ITALIA CAPELLO / Lentamente il calcio italiano si sta riaffacciando sui palcoscenici che merita. Anche quest'anno si è stati costretti a perdere una squadra ai preliminari di Champions League, ma la Juventus sogna ancora il successo in Coppa. In campionato intanto il gioco espresso va migliorando, andando verso l'addio a un gioco difensivista. Di questo ha parlato a 'Radio Uno' Fabio Capello, ed ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "La prima cosa che avrei fatto dopo l'errore di Donnarumma sarebbe stato abbracciarlo. L'avrei fatto subito nello spogliatoio. Tutti possono sbagliare ma il Milan deve ringraziarlo. E' in quella posizione di classifica anche grazie alle sue parate".

INTER-MILAN - "L'Inter ha un grande futuro, dato che Suning è una grande azienda. Del Milan non si capisce nulla. Fosse per me, il Milan dovrebbe sempre giocare la Champions, visto quanto ha dato. Non è possibile che stia in quella posizione. Può restarci un anno".

VAR - "Non si può essere condannati a ogni errore, dunque va messa in atto. Aiuta gli arbitri ma soprattutto i tifosi a essere più sereni nell'accettare un giudizio che non è umano quanto tecnologico".

Serie A, dal campionato alla Nazionale: Capello esalta i giovani di Ventura

Sempre più giovani di talento lottano per emergere, ritrovandosi spesso al centro del mercato. Sotto quest'aspetto le news serie A sono decisamente positive, con Capello che apprezza il cambio di rotta: "Ho visto tanti giovani contro l'Olanda, che in questo momento non è una grande squadra. Va detto però che si è notato un bel movimento di palla. E' un gruppo positivo di giovani, sul piano fisico e tecnico. Belotti? L'ho osservato attentamente ed è tra i più forti in Europa. E' veloce, potente e sa anche tirare di testa. Credo sia anche più forte di Batistuta sotto certi aspetti, anche se lui in area era una bestia".

SPAGNA - "Se giochiamo a quattro possiamo avere problemi. Guardando la sfida di Prandelli, giocando a 5, siamo riusciti a metterli in difficoltà".