Serie B, la TOP 11 della 33esima giornata: Pazzini-Caputo coppia da trentasei gol

Marco Orrù

03/04/2017 16:37

SERIE B TOP 11/ La giornata cadetta ci regala un'altra TOP 11 che si prende le prime pagine delle news Serie B. E' il riscatto delle piccole visto che tra i migliori troviamo due giocatori di Avellino, Pro Vercelli e Ternana. C'è anche il capocannoniere del campionato Pazzini, in gol a Trapani.

La TOP 11 della 32^giornata di Serie B

ARESTI: Monumentale. Para qualsiasi cosa si avvicini alla sua parte. E' strepitoso in particolare su Galabinov, Sansone e Casarini. Palombi fa doppietta, ma lui conserva il risultato.

BANI: L'impresa della settimana è quella della Pro Vercelli che sconfigge il Bari in casa. Il difensore centrale annulla un elemento pericoloso come Raicevic.

LUCIONI: L'affermazione esterna del Benevento porta la firma anche del muro Lucioni. E' impeccabile là dietro e guida i suoi verso il ritorno ai tre punti.

MENGONI: Il Carpi segna con due gol da fuori area, su cui il centrale dell'Ascoli non può fare nulla. Certo però se gli attaccanti biancorossi sono tra i peggiori è anche merito suo. Salva un gol su Mbakogu e ne sfiora uno colpendo il palo.

MIGLIORINI: L'allenatore della Spal Semplici lo agevola lasciando in panchina i temuti Antenucci e Floccari. Si disimpegna bene sulla coppia Finotto-Zigoni e si permette il lusso dell'assist vincente a Eusepi.

EMMANUELLO: La sua è una prestazione sontuosa contro il Bari. Segna il gol che dà i tre punti ai suoi. Pomeriggio perfetto.

ROSINA: Entra con lo spirito giusto dalla panchina e col suo gol firma il blitz della Salernitana a Pisa.

OMEONGA: Insuperabile. Lì in mezzo dove c'è lui non passa nessuno, tutti si fermano dinanzi al muro Omeonga.

GARRITANO: L'assist per il gol di Cocco è al bacio, precisissimo, dopo una bella azione sulla sinistra. Si conferma a suo agio nel suo nuovo ruolo di mezz'ala.

PAZZINI: Torna al gol dopo un mese abbondante raggiungendo quota 20. Si dimostra ancora una volta l'uomo in più di questo Verona. A Trapani non era facile per lui, ma è al posto giusto al momento giusto. Fondamentale.

CAPUTO: Regala l'assist che porta al gol di Moscati e dopo segna il gol del momentaneo 2-1. E' determinante per l'Entella nonostante poi dietro rovinino tutto.

PALOMBI: Il giovane attaccante di proprietà della Lazio toglie le castagne dal fuoco all'allenatore della Ternana Liverani. Una strepitosa doppietta che rilancia le quotazioni salvezza degli umbri.

All. PECCHIA: La vittoria del Verona a Trapani è più importante di quel che possa sembrare. Alla vigilia si è arrivati con i siciliani in netta crescita e con i veneti in calo. Sul campo l'Hellas ha dimostrato di essere vivo. Per una volta è giusto dare i meriti ad un Pecchia spesso bistrattato.

(4-3-3): Aresti; Bani, Lucioni, Mengoni, Migliorini, Omeonga, Emmanuello, Garritano; Caputo, Pazzini, Palombi. All.: Pecchia.