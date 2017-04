Juventus, Capello avvisa Allegri: "Rischio eliminazione in Coppa". Poi apre al ritorno

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/04/2017 09:51

NAPOLI JUVENTUS CAPELLO / Nella serata di ieri al 'San Paolo' la Juventus ha mostrato il fianco al Napoli, riuscendo comunque a portare a casa un prezioso punto. Di questo e non solo ha parlato Fabio Capello a 'Radio Uno'. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Il nostro calcio si sta un po' riprendendo. Faccio i complimenti all'arbitro della sfida di ieri sera tra Napoli e Juventus, che ha lasciato giocare maggiormente. E' questa la strada giusta, ignorando chi si getta a terra".

ALLEGRI - "Credo una gara così importante come quella di ieri non debba essere inficiata dalla successiva. E' stato bravo a dire quanto detto per difendere la squadra. La verità però è che la Juve ha segnato con un tiro in porta, mentre il Napoli l'ha dominata. I bianconeri non riuscivano a venire fuori giocando. Ora si pensa alla prossima gara, che sarà interessantissima. Addio Allegri? Io ormai faccio il lavoro dei giornalisti. Lascio spazio ai giovani, magari potrei tornare per fare il consigliere".

ROMA - "Sono andato via perché non ricevevo ciò che volevo dai calciatori. Spalletti ha fatto un buonissimo lavoro, con un'ottima squadra e ha ambizioni di scudetto. E' giusto che un tecnico parli come lui, volendo vincere e non partecipare. Rimonta? I punti di distacco dalla Juventus sono tanti. Il Napoli ha avuto una grande chance, con dei bianconeri così molli, difficili da rivedere".

COPPA ITALIA - "Non so come giocherà la Juventus, ma di certo non può ripetere la prestazione del 'San Paolo'. L'impresa del Napoli è possibile, giocando come ieri sera".

Juventus, Capello dà fiducia ad Allegri: "50% di chance col Barcellona"

Impossibile commentare le ultime news Juve e non parlare del doppio confronto con il Barcellona: "Credo le chance siano al 50%. La Juventus vista ieri non mi è piaciuta. Troppo morbida e con difficoltà eccessive nel palleggio. Il Napoli è stato bravissimo nel pressarla e se il Barcellona farà questo, saranno problemi. Il Barça però non sa difendere, cosa che invece sa ben fare la Juve. Allegri può segnare qualche gol a questo Barcellona ma non potrà mai rilassarsi, fino al 95'. In pochi minuti si può cambiare tutto".

MESSI - "Fase calante? E' il Pavarotti della situazione. E' un calciatore che può sempre incantarci, in grado di inventarsi l'acuto da un momento all'altro. Non sarà quello che vedevamo prima, che correva di più ma la classe è sempre molto alta. Ci farà ancora divertire, sperando non contro la Juventus".