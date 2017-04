Calciomercato Roma, occhio su due 'pallini' di Monchi

Michele Spuri

03/04/2017 10:04

CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH PRAET \ Non è ancora cominciata ufficialmente l’era Monchi nella Roma, ma l’ormai ex direttore sportivo del Siviglia può iniziare già a preparare i primi colpi per la prossima sessione di calciomercato. Nei prossimi giorni intanto è previsto un contatto tra il tecnico giallorosso Luciano Spalletti e colui che invece sarà il prossimo ds del club capitolino, allo scopo di sondare da vicino le volontà del tecnico toscano, in scadenza a giugno e non affatto convinto del rinnovo di contratto, vincolato dal diretto interessato alla vittoria di un trofeo.

Calciomercato Roma, tornano di moda Ziyech e Praet

Se da una parte il club capitolino la scorsa estate aveva avviato una trattativa molto concreta per Hakim Ziyech, trasferitosi poi all'Ajax, dall’altra un nome che continua a piacere in orbita giallorossa è quello di Dennis Praet. Il 22enne centrocampista della Sampdoria, prelevato dall’Anderlecht la scorsa estate, era stato trattato anche dal Siviglia, sotto la direzione sportiva dello stesso Monchi, così come il mancino marocchino.

Entrambi dunque continuano ad essere monitorati in ottica calciomercato Roma, con la consapevolezza però che, qualora i giallorossi dovessero andare a trattare con l’Ajax per Ziyech, il quoziente di difficoltà sarebbe alto, in quanto in questa stagione il calciatore ha confermato di avere un grande rendimento, realizzando 11 gol e fornendo 15 assist, giustificando così la spesa di 11 milioni di euro affrontata dai lancieri. La compagine olandese è una bottega molto cara e sarebbe in ogni caso molto difficile spuntare un prezzo vantaggioso.