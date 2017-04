Napoli, Bianchi duro: "Sempre la stessa squadra. Sarri? Così non vinci"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/04/2017 09:21

NAPOLI JUVENTUS BIANCHI / Nella serata di ieri al 'San Paolo è andata in scena la sfida tra Napoli e Juventus, con i bianconeri che hanno provato a strappare un punto a Fuorigrotta, anche a scapito della prestazione. Il gruppo di Sarri gioca ma va sotto e riesce soltanto a pareggiare. Intervenuto a 'Radio Uno', l'ex tecnico azzurro Ottavio Bianchi ha parlato della singola gara e dello stato della squadra partenopea. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Il Napoli ha incontrato una squadra incerottata, che ha dei problemi. E' una chance sprecata, contro una Juventus abituata a vincere, che quindi ha portato a casa il risultato".

SARRI - "Questo Napoli è monotematico, se non stravince, può anche trovare difficoltà contro compagini inferiori. Ieri la Juventus aveva un assetto da provinciale, anche a causa di una certa condizione fisica. In questa fase della stagione diventa difficile recuperare rapidamente. Proprio per questo il Napoli doveva approfittarne. Mi lascia perplesso l'esclusione di Milik e Pavoletti. I tre piccoletti hanno dato risultato ma se vuoi vincere devi cambiare spesso assetto, anche durante la stessa gara. Se vai avanti così, lotti per il secondo posto".

BARCELLONA - "In fase difensiva ci sono grandi difficoltà. E' il Barcellona peggiore degli ultimi anni, che si affida a quei tre fenomeni in attacco. Nella Juventus ieri è rimasto fuori il giocatore che illumina le gare, ovvero Dybala. La validità dei bianconeri è stata quella di capire che era in difficoltà. Proprio per questo ha puntato al pragmatismo".

Napoli, Bianchi critico: "Così è difficile recuperare due reti alla Juventus"

E' già archiviata la sfida di ieri sera contro la Juventus, con il pubblico azzurro che, stando alle ultime news Napoli, è soddisfatto della prestazione, che ritiene decisamente positiva in vista del secondo big match. Ancora la Juve, ancora al 'San Paolo', stavolta in Coppa Italia: "Non credo questo pareggio possa sfiduciare il Napoli. Gli azzurri hanno un solo risultato a disposizione. Spesso sbagliamo nel guardare al possesso palla, considerando un eventuale 70%, che vale nulla se gli avversari entrano in area con due passaggi e segnano. Certe statistiche valgono per i giornalisti, non per chi è in campo. Dovrà cambiare qualcosa, altrimenti diventa difficile recuperare due reti alla Juventus".

OBIETTIVI - "Per mentalità io gioco per vincere e inseguo il secondo posto. I miei maestri mi dicevano che se vai in campo per pareggiare, puoi anche perdere. Se vai in campo per vincere, alla peggio pareggi".

VECCHIO NAPOLI - "E' lo stesso Napoli di quando lo allenavo io. Ci si accontenta delle vittorie contro le grandi squadre, per poi perdere punti con le piccole. Il vero problema è l'abitudine a vincere, che manca a Napoli e Roma, ben distanti dalla Juventus. Solo lei può perdere questo scudetto. Le altre due non hanno continuità".