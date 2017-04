Pescara-Milan, la stampa inglese attacca Donnarumma: "Nuovo Buffon o buffone?"

Matteo Bellan (@TeoBellan)

03/04/2017 09:31

PESCARA MILAN DONNARUMMA / Non è stata una delle domeniche migliori di Gianluigi Donnarumma quella di ieri. In Pescara-Milan, infatti, il 18enne portiere rossonero è stato protagonista di un clamoroso liscio che ha provocato il vantaggio pescarese. Sicuramente ci sono delle colpe anche di Gabriel Paletta, autore di un retropassaggio eccessivamente forte e non diretto fuori dallo specchio della porta, però l'errore finale è di Gigio. Non un episodio che comporti la condanna del ragazzo, visto che è giovanissimo e ha già dimostrato doti straordinarie. Inoltre, nonostante la 'papera', il ragazzo si è successivamente ripreso e ha mostrato di non aver ricevuto contraccolpi psicologi. Sbaglio archiviato e reazione da grande portiere.

Pescara-Milan: Donnarumma criticato in Inghilterra

Dall'Inghilterra, da dove spesso provengono indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Donnarumma, questa volta sono arrivate critiche nei confronti di Gigio. Il 'Daily Mail' si è spinto a fare un titolo in cui ha scritto "Il prossimo Buffon o solo un buffone?", mettendo in evidenza l'errore clamoroso commesso da Donnarumma in Pescara-Milan. L'estremo difensore campano si è dimostrato umano, commettendo una leggerezza che comunque alla sua età ci può stare. In molti lo definiscono già un fenomeno, però non bisogna scordarsi che ha 18 anni appena compiuti e margini di miglioramento enormi.

Sicuramente il tabloid britannico ha voluto intenzionalmente fare un titolo provocatorio, considerato che Donnarumma è sempre al centro di rumors di calciomercato Milan sul suo futuro, magari proprio in Premier League dove le due squadre di Manchester ed il Chelsea sarebbero pronte a dare vite ad un'asta a suon di milioni. Quanto avvenuto a Pescara può aiutare Gigio a migliorare e maturare, come avviene solitamente quando si effettuano degli sbagli. E' tutta esperienza in più. Nel post-partita è emersa massima serenità nel commentare la prestazione del numero 99 rossonero. La fiducia nei suoi confronti è massima, non può essere un singolo errore a condannare un giovane talento che ha già dimostrato molto. Siamo certi che già nel prossimo match di Palermo tornerà impeccabile come tante altre volte.