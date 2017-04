Lazio, Immobile da record: battuti Rocchi e Pandev

03/04/2017 08:59

LAZIO IMMOBILE ROCCHI PANDEV / Continua a segnare Ciro Immobile, che indossi l'azzurro della Nazionale o il biancoceleste della Lazio. La punta non si ferma ed è già a quota 20 reti stagionali, con 18 in serie A e 2 in Coppa Italia. Reti pesanti, che gli sono valsi il bonus da 2 milioni di euro previsti dal suo contratto ma, guardando alle statistiche, Immobile è già entrato nella storia della Lazio, superando Pandev e Rocchi. I due infatti si sono fermati a quota 19 reti stagionali, mentre Ciro ha dalla sua ancora tante gare per migliorarsi, per la gioia di Lotito.

L.I.