Calciomercato Roma, agente El Shaarawy: "Futuro? Ecco la sua volontà"

03/04/2017 08:46

CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY / Federico Pastorello, agente di calciomercato che cura gli interessi di Stephan El Shaarawy assieme al fratello Manuel, ha parlato del futuro del 'Faraone' nel corso di un'intervista concessa a 'Il Messaggero': "Vuole rimanere a lungo alla Roma, dove è molto felice. Sa di poter dare ancora tanto, ha solo bisogno di continuità. Si aspettano tutti qualcosa in più da lui; è così forte che neanche lui si rende conto delle sue potenzialità".

MONCHI - "E' l’uomo giusto per rappresentare un club così importante in Italia. Sono sicuro che porterà le sue idee, quelle di un grande talent scout: ha il fiuto per scovare giocatori meno conosciuti per poi farli diventare dei campioni. Da questo punto di vista, la Roma ha scelto il meglio che il mercato internazionale potesse offrire. Ricordo i trasferimenti di Konko, De Sanctis, Guarente e la gestione di Maresca. E’ di parola, rispetta sempre l’accordo in corso di trattativa. Molto coerente, non ha mai travalicato le possibilità del club. La politica di gestione della società veniva sempre prima rispetto all’interesse di un singolo giocatore. Sono contento dell’arrivo in Italia di un serio professionista".