Calciomercato Inter, da Felipe a Semedo: doppio blitz nerazzurro

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/04/2017 08:18

CALCIOMERCATO INTER FELIPE SEMEDO / Non c'era solo l'emissario della Juventus per visionare Brahimi sugli spalti del 'Da Luz', sabato sera, in occasione di Benfica-Porto. Come si legge sulle pagine dell'edizione odierna di 'Tuttosport', il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha inviato in Portogallo un osservatore nerazzurro con il compito di redarre una relazione sul difensore centrale degli ospiti Felipe, oltre che su Nelson Semedo, terzino del Benfica obiettivo di lunga data del calciomercato Inter. Oltre a quelli di Inter e Juventus, al 'Da Luz' erano presenti rappresentanti anche di Genoa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Barcellona e Paris Saint-Germain. Il calciomercato estivo si avvicina...