Pescara-Milan: i rossoneri scoprono la 'Deulofeu dipendenza'

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

03/04/2017 08:26

PESCARA MILAN DEULOFEU / Il Milan non è andato oltre l'1-1 nella trasferta di ieri a Pescara e ha perso terreno rispetto alla zona Europa League, in attesa della partita di oggi dell'Inter. Ma intanto Lazio e Atalanta hanno allungato rispettivamente a +6 e a +4. Doveva essere un match sulla carta agevole quello dello Stadio Adriatico per i rossoneri, che invece si sono trovati davanti degli avversari molto determinati a vincere per tenere vive le residue speranze di salvezza. Invece i ragazzi di Vincenzo Montella hanno faticato molto, venendo messi sotto in alcuni tratti e non riuscendo ad imbastire una manovra di gioco fluida e avvolgente. Sono andati a fiammate e solo nel finale hanno effettuato quel forcing che era necessario mettere in pratica prima. Ad ogni modo, non è bastato per trovare la rete della vittoria.

Pescara-Milan: rossoneri troppo dipendenti da Deulofeu

Ieri la manovra offensiva del Milan è stata praticamente tutta sulle spalle di Gerard Deulofeu. I rossoneri riuscivano ad essere pericolosi soprattutto quando lo spagnolo si accendeva, grazie alla sua velocità e alla sua abilità nel dribbling. Con un centrocampo che ha verticalizzato poco e un Lucas Ocampos opaco, è stato l'ex Barcellona il giocatore più pericoloso nella formazione di Montella. Non a caso è stato protagonista nell'azione del pareggio di Mario Pasalic. Ma anche altre diverse azioni si sono sviluppate in seguito a giocate che lo hanno visto protagonista. Non è stato continuo nell'arco dei 90 minuti, anche perchè il Pescara ha apportato le giuste contromisure, cercando di limitarlo. Senza il supporto adeguato dei compagni lui non poteva fare miracoli. Più volti è apparso un 'predicatore nel deserto'.

Il più positivo colpo del calciomercato del Milan a gennaio si sta scoprendo sempre più elemento imprescindibile per Montella. Fin troppo. Ieri a Pescara c'è stata una 'Deulofeu dipendenza' in fase offensiva e bisogna lavorare affinché la situazione non si ripeta allo stesso modo contro il Palermo. Se la manovra d'attacco si concentra su un unico giocatore, per gli avversari sarà più facile difendersi. E' importante che anche i compagni del numero 7 rossonero diano un apporto più efficace alla causa. Non può essere Deulofeu l'unico trascinatore da centrocampo in su. Ieri lui e Alessio Romagnoli sono stati tra i pochissimi a salvarsi.

E' probabile che dai prossimi allenamenti emergano alcune news Milan riguardanti possibili cambi tattici che Montella potrebbe effettuare in vista del Palermo. Sicuramente la prestazione di ieri lo ha poco soddisfatto, anche se di fronte alle telecamere cerca sempre di guardare le cose positive e di non mettere alla gogna i suoi calciatori. Un atteggiamento che ha dato serenità a un gruppo che però deve reagire ora per non perdere il treno Europa League.