Inter, Ausilio vola in Cina: riconferma per il direttore sportivo

03/04/2017 08:12

INTER AUSILIO ZHANG / Si continua a lavorare per l'Inter della prossima stagione, che ragiona non soltanto sul mercato ma anche in termini di assetti societari. Lo dimostra il viaggio di Piero Ausilio in Cina, come riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', convocato dallo stesso Zhang Jindong.

Partito giovedì e tornato nella tarda serata di ieri, il direttore sportivo ha discusso la programmazione di mercato per la stagione 2017-18, tra cessioni possibili (serviranno 15 milioni entro il 30 giugno) e principali obiettivi in entrata, fino al programma dei rinnovi. Un blitz in Oriente che sa tanto di riconferma per Ausilio.

L.I.