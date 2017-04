Calciomercato Juventus, osservato 'speciale' in Benfica-Porto

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/04/2017 08:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS BRAHIMI / La Juventus guarda in Portogallo in previsione del calciomercato estivo: secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', un emissario della società bianconera era presente sabato sera sugli spalti dello stadio 'Da Luz' in occasione di Benfica-Porto per visionare la prestazione di Yacine Brahimi, obiettivo di lunga data del calciomercato Juventus accostato in tempi recenti anche alla Roma.