Pescara-Milan: grande prestazione per Romagnoli alla 100esima in Serie A

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

03/04/2017 07:25

PESCARA MILAN ROMAGNOLI / La prestazione del Milan nel pareggio per 1-1 a Pescara non è stata certamente positiva. Ci si aspettava di più dalla squadra di Vincenzo Montella, che affrontava l'ultima in classifica e aveva l'occasione per scavalcare momentaneamente l'Inter in classifica, restando aggrappata al treno Europa League. Invece il deludente pareggio complica i piani europei rossoneri, finiti a -6 dalla Lazio e a -4 dall'Atalanta. E oggi i cugini nerazzurri, in caso di vittoria sulla Sampdoria, allungheranno pure loro a +4. Non è facile spiegare il risultato maturato allo Stadio Adriatico ieri pomeriggio, però i ragazzi di Zdenek Zeman correvano a un'altra velocità e avevano più determinazione. Tra i pochi a salvarsi nelle fila milaniste c'è sicuramente Alessio Romagnoli, il secondo colpo di calciomercato più costoso (25 milioni di euro) degli ultimi anni dopo Carlos Bacca (30 milioni) in casa Milan.

Milan, per Romagnoli il momento della maturità?

Romagnoli è sempre stato considerato un ottimo talento, un giocatore che nel ruolo di difensore centrale avrebbe potuto diventare tra i top in Europa. Le sue qualità sono innegabili e risulta essere bravo pure in fase di impostazione, dote che non appartiene proprio a tutti. I suoi limiti? Qualche distrazione di troppo in alcune occasioni, con qualche marcatura persa. Ma ieri a Pescara la prova del numero 13 del Milan è stata impeccabile. Sembrava lui il centrale difensivo di esperienza rispetto a un Gabriel Paletta che si è espresso sotto i suoi standard abituali. Contro gli assalti della squadra di Zeman, il 22enne di Anzio ha saputo respingere colpo su colpo limitando spesso i danni.

Difficile dire che il fatto che si trattasse della 100esima presenza in Serie A sia stato uno stimolo ulteriore per Romagnoli, però la sua prova è stata veramente ottima. Sia sul piano prettamente difensivo che in fase di impostazione, dove ha spesso prodotto più lui del centrocampo. Senza scordare il palo colpito di testa su un ottimo inserimento in area avversaria.

E' forse arrivato il momento della definitiva maturazione per lui? Ovviamente un Pescara non fa primavera, nel senso che non basta una singola prestazione perfetta per emettere giudizi definivi. Serve sempre continuità, soprattutto contro avversari di livello maggiore. Però la sensazione è che Alessio possa aver imboccato la strada giusta per fare quello step mancante che gli serve per fare il salto di qualità necessario per consacrarsi. E' alla seconda stagione da titolare in rossonero e tutti si aspettano grandi cose da lui, pur considerando che si parla sempre di un ragazzo classe 1995. Ma nonostante il suo potenziale non sia ancora del tutto esploso, gli occhi di alcuni grandi club si sono già appoggiati su di lui. Basti pensare al tentativo del Chelsea nella scorsa estate. Però la società di via Aldo Rossi si è tenuta stretta il proprio gioiello e dovrebbe farlo pure nella prossima estate.

Stando alle recenti news Milan, per Romagnoli potrebbe pure essere in arrivo un rinnovo del contratto al termine della stagione, quando sarà probabilmente la nuova proprietà ad occuparsene.