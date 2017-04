LA MOVIOLA DI CM.IT: Inesistente il fuorigioco di Thiam, regolare il 3-2 di Belotti

Emiliano Forte

03/04/2017 07:33

MOVIOLA SERIE A / Dopo la pausa nazionali, la Serie A torna protagonista e con la moviola si parte dall’anticipo di sabato sera tra Roma ed Empoli per analizzare l’episodio più discusso del weekend: il dubbio fuorigioco fischiato da Massa all’attaccante empolese Thiam poco prima di subire il fallo di Szczesny in area di rigore. Il programma della 30esima giornata prevede anche il primo dei due confronti tra Napoli e Juventus; una sfida dal sapore particolare visto il ritorno in quello che fu il suo stadio del grande ex Gonzalo Higuain. Un match sentitissimo, che Orsato ha diretto con personalità e precisione. Da rivedere, in Torino-Udinese, il gol del possibile sorpasso granata che Ghersini annulla a Belotti in pieno recupero.

SASSUOLO-LAZIO 1-2, arbitro Giacomelli 6,5 - Nel corso del minuto 26 il direttore di gara sanziona l’uscita in ritardo di Strakosha che stende Berardi in piena area di rigore. Inevitabile l’intervento di Giacomelli che assegna il rigore al Sassuolo e ammonisce il portiere laziale. Sul finire della prima frazione, precisamente al 42esimo, arriva il pareggio di Immobile che scatta sul filo del fuorigioco e batte Consigli. L’ex attaccante di Borussia e Siviglia sembra in linea con Acerbi al momento dell’assist di Felipe Anderson. Nella ripresa Matri, in ottima posizione per battere a rete, viene fermato per una chiara posizione di fuorigioco.

ROMA-EMPOLI 2-0, arbitro Massa 5 – Dopo 7 minuti di gara l’attaccante dei toscani Thiam punta la porta avversaria quando viene steso da Szczesny in uscita. Il fallo è netto ma poco prima viene fischiato un fuorigioco allo stesso Thiam su indicazione dell’assistente di Massa. Analizzando le immagini, si vede chiaramente che il giocatore dell’Empoli è tenuto in gioco da Fazio e dunque l’azione non andava interrotta. Si tratta di un episodio importante visto che un eventuale rigore (più rosso per Szczesny) avrebbe potuto cambiare il volto alla gara.

TORINO-UDINESE 2-2, arbitro Ghersini 6 – Non sbaglia nulla fino al 93esimo, quando Belotti si vede annullare il possibile 3-2 per un fuorigioco davvero difficile da vedere anche con l’aiuto della tv. Probabilmente la posizione dell’attaccante granata è regolare per una questione di centimetri ma si tratta in ogni caso di una valutazione molto difficile sia per il guardalinee che per lo stesso Ghersini.

GENOA-ATALANTA 0-5, arbitro Gavillucci 6,5 – Il fischietto di Latina è ben posizionato quando alla mezz’ora Burdisso fronteggia e stende l’atalantino Petagna in area di rigore. Il calcio di rigore è netto ed è trasformato da Gomez per il momentaneo 0-2. Nella ripresa Pinilla protesta platealmente con Gavillucci dopo aver ricevuto il giallo e guadagna anzitempo gli spogliatoi lasciando i suoi in inferiorità numerica.

PALERMO-CAGLIARI 1-3, arbitro Valeri 6 – Unico neo la posizione di Gonzalez in occasione del momentaneo vantaggio rosanero. Le immagini infatti evidenziano una posizione di fuorigioco da parte del difensore rosanero quando devia in rete il pallone con il ginocchio su ‘spizzata’ di Chochev.

CHIEVO-CROTONE 1-2, arbitro Calvarese 6 – Con gli ospiti avanti per una rete a zero, Calvarese annulla a Trotta il gol del possibile raddoppio per un offside che trova conferma nelle immagini al rallenty. Per il resto ordinaria amministrazione senza sbavature o cali di concentrazione.

PESCARA-MILAN 1-1, arbitro Mazzoleni 6 – Gestisce senza grossi affanni anche se risulta fin troppo permissivo in alcuni frangenti. Ad esempio nei ripetuti duelli tra Biraghi e Deulofeu in alcuni casi sorvola sul gioco duro del primo e in altri sulle ‘cadute facili’ del secondo. Sono in ogni caso dettagli in una prova comunque positiva. Giusto fischiare il fuorigioco a Benali nel corso del 60esimo minuto quando l’attaccante di Zeman va in gol a gioco fermo.

FIORENTINA-BOLOGNA 1-0, arbitro Doveri 6 – Nessun problema per il direttore di gara che riesce a controllare con personalità il match riducendo al minimo il numero dei cartellini. Nei minuti finali viene chiamata in causa la ‘goal line technology’ che conferma il ‘non gol’ sulla punizione calciata da Borja Valero.

NAPOLI-JUVENTUS 1-1, arbitro Orsato 6,5 – Se la cava egregiamente in un match molto atteso e descritto come carico di tensioni visti i trascorsi tra due grandi rivali del nostro calcio. La correttezza dei 22 in campo ha agevolato il compito di Orsato che non è stato mai chiamato a prendere decisioni particolarmente difficili ed ha lasciato giocare interrompendo il gioco solo quando strettamente necessario. Nella ripresa Callejon trova il gol ma la sua posizione di offside viene prontamente segnalata dall’assistente del direttore di gara.