Calciomercato Roma, Monchi 'frena': "Ecco cosa ci siamo detti coi giallorossi"

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/04/2017 07:47

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / Monchi, il direttore sportivo uscente del Siviglia 'promesso sposo' della Roma in vista della sessione di calciomercato estiva, ha parlato del suo futuro - in chiave calciomercato Roma e non solo - nel corso di un'intervista concessa a 'El Larguero' di 'Cadena Ser': "Non andrei in un altro club spagnolo diverso dal Siviglia, voglio andare fuori. La Roma mi vuole aspettare. Ho parlato con loro ma ci sono anche altre offerte: Francia, Inghilterra... Anno sabbatico? E' un'ipotesi che scarterei. Ho ascoltato la Roma e ho detto loro come lavoro. E' un progetto che mi piace. E' una bella città, l'ultima volta che siamo venuti qua ci hanno fatto 6 gol (amichevole Roma-Siviglia 6-4, agosto 2015, n.d.r.). Il mio acquisto perfetto? Fu quello di Dani Alves. Venne comprato per 800mila euro e fu venduto per 35 milioni e Fernando Navarro".

Alvaro Palomo, giornalista di 'Estadio Deportivo', ha rivelato in esclusiva a Calciomercato.it: "Monchi è sempre stato meticoloso, curando ogni dettaglio, il che, unito al suo fiuto per il talento, ha aumentato le possibilità di successo".