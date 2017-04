Napoli, Hamsik è un lampo contro la Juve. Ad un passo da Maradona

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

03/04/2017 07:30

NAPOLI HAMSIK JUVENTUS / Un lampo nella notte del San Paolo. Così, Marek Hamsik, ha trasformato la sua Napoli-Juventus. Non era partito bene il capitano slovacco, con troppe imprecisioni ed una serie di errori che alla fine avrebbero potuto fare la differenza.

Due calci di rigore a distanza maggiore nel primo tempo: il primo va a spegnersi a sinistra, il secondo alla mezz'ora va dall'altro lato. Sembrava aver messo gli scarpini sbagliati, Marek, ma poi ha saputo riprendersi il San Paolo. Bello, per Napoli, che a segnare sia stato proprio lui, nella notte in cui il tifo partenopeo osteggiava il ritorno di Gonzalo Higuain, che di Hamsik è stato amico per un triennio prima di cambiare maglia e passare al bianconero della Juventus nello scorso calciomercato.

Il gol che cambia tutto, ma non basta a vincerla

Quando il cronometro indica il minuto 60, svolta la gara di Marek: rapida combinazione con il compagno belga Mertens appena fuori dall'area e a tu per tu con Buffon stavolta lo slovacco non sbaglia. Il San Paolo, tranquillo e sottotono per lo svantaggio fino a quel momento, viene giù tutto in una esplosione magnifica.

"Ha segnato, con il numero 17, Marek Hamsik", si sente dagli spalti, ma non ha segnato un gol qualsiasi: rimette in parità la gara con la Juve ed è il suo gol 111 con la maglia partenopea, oramai ad un passo da Diego Maradona, fermo a 115. Marek concentra su di sé le ultime news Napoli e ormai vede il traguardo, ma vorrebbe anche vedere la vittoria: lo sforzo degli ultimi minuti è notevole, poi deve abbandonare il campo in anticipo per un quarto d'ora di riposo. All'orizzonte il ritorno di Coppa Italia da giocare, in un mercoledi che lo vedrà ancora protagonista.

Non ci saranno schemi a tenere, perché questo Napoli dovrà provare a ribaltare il 3-1 dell'andata e lui vuole esserci, a dispetto di un guaio fisico e soluzioni alternative. Perché per un Higuain che torna ci sarà sempre un Hamsik che non andrà via, l'uomo giusto per i napoletani in una serata che lascia tanto amaro in bocca.