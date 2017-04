dall'inviato Antonio Papa (@antoniopapapapa)

03/04/2017 00:08

NAPOLI JUVENTUS STRINIC HAMSIK / Nulla di grave per Strinic e Hamsik. I due calciatori, usciti nel corso del secondo tempo di Napoli-Juventus, non preoccupano lo staff azzurro. Il difensore - stando a quanto raccolto dagli inviati di Calciomercato.it al 'San Paolo' - ha accusato solo un crampo al flessore. Per il centrocampista un affaticamento ai polpacci.