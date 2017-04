Napoli-Juventus, Chiellini: "Che intelligenti! Non sempre si fa quello che si vuole"

02/04/2017 23:59

NAPOLI JUVENTUS CHIELLINI / Al termine di Napoli-Juventus ha parlato Giorgio Chiellini. Il difensore bianconeri ha commentato positivamente il punto guadagnato al 'San Paolo': "Siamo una squadra matura ed esperta e capiamo che non sempre si può fare quello che si vorrebbe - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Speravamo di fare qualcosina in più davanti ma se ti fai ingolosire rischi di farti infilzare con una squadra come il Napoli".

MODULO - "Dybala e Cuadrado sono giocatori importanti ma la cerniera di centrocampo hanno fatto una grande partita. Forse si poteva ripartire un po' di più. Qualche giocatore non poteva essere al 100% ma oggi siamo stati intelligenti".

ROMA-SPALLETTI - "Crocevia importante la partita di martedì. Se vincono tengono qualche fiammella accesa".

M.S.