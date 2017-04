Napoli-Juventus, Jorginho: "Siamo dispiaciuti. Bisogna alzare i ritmi"

02/04/2017 23:53

NAPOLI JUVENTUS JORGINHO / Si è chiusa in parità la sfida del 'San Paolo' tra Napoli e Juventus. Uno dei protagonisti del match, Jorginho, ha commentato l'1-1 nel post gara: "Siamo dispiaciuti per il pareggio - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Penso che il Napoli meritasse di vincere. Il calcio è questo, in futuro dovremo cercare di concedere ancora meno per evitare di prendere goal. Se alziamo i ritmi mettiamo in difficoltà chiunque".

M.S.