Napoli-Juventus, Higuain bersagliato: l'analisi particolare di Nina Moric!

NAPOLI JUVENTUS HIGUAIN MORIC / Gonzalo Higuain aveva tutti gli occhi addosso stasera in Napoli-Juventus, ma la sua prestazione non è stata delle migliori grazie al lavoro della difesa azzurra. Sulla gara del 'Pipita' è intervenuta anche la showgirl Nina Moric che ha dato il proprio parere: "Per quelli che criticano Higuain: vorrei vedere voi a giocare al settimo mese di gravidanza". Il commento non è piaciuto a molti appassionati e tifosi della Juve che hanno risposto con numerosi insulti.

