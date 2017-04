Calciomercato Roma, Spalletti in Premier: sfida a due per la panchina giallorossa

02/04/2017 23:43

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Il futuro della panchina della Roma continua ad essere piuttosto nebuloso, sia per la conferma o meno di Spalletti, sia per il nome dell'eventuale sostituto. Il tecnico giallorosso, stando a quanto riporta 'Rai Sport', avrebbe la concreta possibilità di andare ad allenare in Premier League: Arsenal e Tottenham le squadre in corsa. Non da escludere però anche un periodo di pausa. I candidati per la sostituzione sarebbero Emery, sponsorizzato da Monchi, e Roberto Mancini, che invece piacerebbe al Presidente Pallotta. Pare invece chiusa la pista Sampaoli.

O.P.