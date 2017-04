03/04/2017 03:57

MANCHESTER CITY BONY STOKE CITY / Futuro lontano dal Manchester City per Wilfried Bony. L'attaccante, attualmente in prestito allo Stoke City, piace a ben tre squadre di Premier League. L'ivoriano - secondo quanto riportato da 'The Sun' - sarebbe finito nel mirino di Everton, Wba e West Ham.

M.S.