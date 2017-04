Napoli-Juventus, Sarri: "Manca qualcosa? Lavoro coi miei! Ad Higuain ho detto..."

02/04/2017 23:33

NAPOLI JUVENTUS SARRI / Il Napoli ha pareggiato con la Juventus 1-1 in un match tirato ed equilibrato. L'allenatore dei partenopei, Maurizio Sarri, ha esaminato il risultato finale ai microfoni di 'Sky Sport' facendo anche il punto sulle News Napoli. Ecco le dichiarazioni del mister azzurro: "Gap risolvibile col calciomercato? Per modo di pensare dico che si deve lavorare sulla nostra rosa. Troppe volte abbiamo date partite per chiuse quando non lo erano. Siamo passivi alle volte in difesa, invece davanti riusciamo a segnare in maniera discreta, ma non comunque straordinaria. Il dato della nostra supremazia di stasera contro la Juve non è una cosa comune. Spiace per il pubblico, il clima allo stadio era incredibile. In debito con loro, proveremo a saldare in Coppa Italia".

Napoli-Juventus, Sarri su Higuain e l'attacco azzurro

HIGUAIN - "Gli ho detto che stasera hanno avuto un bel cu**, ma stavamo solamente scherzando. Il 'Nove' - così chiamato dal mister - ha sorriso e poi mi ha abbracciato. Non sono uno a cui piace molto salutare gli avversari prima della partita, ho bisogno di concentrazione, però il nostro rapporto è stato sempre ottimo".

L'ATTACCANTE... - "Non penso che la squadra abbia approcciato male la partita. Ci può stare di prendere un gol come quello che abbiamo preso. Un attaccante vero forse avrebbe messo dentro la palla di Callejon a fine partita. Vedremo nei prossimi giorni cosa fare, oggi i cambi sono stati motivati da problematiche fisiche".