Napoli, Sarri in sala stampa: "Mai vista una Juve così in difficoltà"

dall'inviato al 'San Paolo', Antonio Papa (Twitter @antoniopapapapa)

02/04/2017 23:29

NAPOLI SARRI SALA STAMPA / Tanti rimpianti per Maurizio Sarri, che ha accarezzato per larga parte di Napoli-Juventus la possibilità di agguantare la vittoria contro la capolista. In sala stampa il tecnico degli azzurri analizza la gara e lascia anche un paio di spunti di calciomercato. Il Napoli poteva vincere, se l'è giocata e per poco non è riuscito a trovare il gol della vittoria. E nelle sue parole in sala stampa traspare un pizzico di delusione per com'è finita.

Napoli-Juventus si poteva vincere. Ecco Sarri in sala stampa

Fra le principali news Napoli di stasera ci sono sicuramente i dati statistici, tutti dalla parte degli azzurri. Sarri lo sa bene e in conferenza stampa snocciola alcuni numeri piuttosto eloquenti: "Credo che abbiamo fatto una gran partita, non ricordo di aver mai visto una squadra come la Juventus messa sotto in questo modo. Siamo stati bravi a fare la partita, i numeri parlano chiaro, e siamo stati bravi anche a subire pochissime ripartenze. C'è rimpianto per come è finita, dobbiamo arrabbiarci per il risultato e incanalare la rabbia per la partita di mercoledì, dove speriamo di toglierci una grande soddisfazione. Spiace non aver vinto, il pubblico di stasera lo meritava".

A un certo punto della gara è sembrato potesse entrare Milik, ma poi è rimasto in panchina. Ecco la spiegazione di Sarri: "A metà ripresa non ho messo Milik solo per motivi contingenti. Avevo messo Zielinski per provare a fare di più la partita, poi Marek e Strinic hanno chiesto il cambio e non ho potuto provare il 4-2-3-1 che avevo in mente. Altrimenti sicuramente Arek avrebbe trovato spazio". Tutto sommato, comunque, c'è di che essere soddisfatti: "La squadra si sta esprimendo su alti livelli, poi è chiaro che a questo punto della stagione vanno valutate tutte le forze in campo. Mercoledì valuteremo chi è più in condizione di scendere in campo, ma ho la certezza che pur cambiando anche 4-5 uomini non avremo grosse ripercussioni. Milik ha fatto un lavoro di carico importante, fisicamente inizia a star meglio ma è chiaro che sia un po' appesantito sul piano atletico e che abbia necessità di carburare. Ripeto, anche stasera avrebbe trovato il suo spazio se non ci fossero stati altri problemi".

Napoli, Sarri in conferenza stampa e gli spunti su Strinic, Rafael e Sepe

Reina era out per infortunio, Sarri ha scelto Rafael e non Sepe. Ecco la spiegazione del tecnico: "Rafael l'ho visto crescere molto in allenamento, per questo ho scelto lui, ma anche Sepe sta crescendo molto. Sono entrambi portieri che meriterebbero un minutaggio maggiore, spiace non averglielo potuto dare in questa stagione. La situazione di Reina non è semplice perché si è fatto male in un punto delicato e corre qualche rischio. E' un ragazzo esperto e si sa gestire, quindi lasciamo decidere a lui se è il caso di giocare o meno. Domanda su Ivan Strinic, che stasera a sorpresa è partito titolare al posto di Ghoulam: "Strinic quest'anno ha giocato più dell'anno scorso. Ghoulam ha giocato di più perché nei mesi scorsi mi è sembrato in condizioni psicofisiche migliori, ora Ivan sta crescendo e va dentro anche in partite importanti. Si sta guadagnando uno spazio e se l'è meritato tutto".