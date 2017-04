Napoli-Juventus, Allegri in sala stampa: "Complimenti azzurri! Higuain poco aiutato"

Dall'inviato al San Paolo Antonio Papa (Twitter @antoniopapapapa)

03/04/2017 00:01

JUVENTUS ALLEGRI SALA STAMPA / E' un Max Allegri soddisfatto della partita vista stasera e convinto della forza della sua Juve, quello che si presenta ai microfoni in sala stampa dopo Juventus-Napoli. Zero domande di calciomercato, il tecnico è completamente concentrato sulla sfida pareggiata al San Paolo e sul rematch di mercoledì in Coppa Italia: "Stasera era uno scontro diretto fra la prima e la terza del campionato. Complimenti al Napoli, giocare in casa loro non è mai semplice".

Napoli-Juventus, l'analisi della partita di Allegri

A Napoli è arrivato un pareggio e questa è un'ottima news Juventus, perché tiene a distanza gli azzurri e fa un altro passo deciso verso il titolo. Allegri analizza così la gara, che ha visto il Napoli prevalere nel possesso palla per larghi tratti: "Dopo il gol ci siamo un po' abbassati e abbiamo concesso qualcosa. Nella ripresa dopo il gol subito la partita si è congelata e l'abbiamo tenuta sotto controllo. Oggi anche un punto era importante, eravamo rimaneggiati e all'orizzonte ci sono 8 partite di campionato, la Coppa Italia e la Champions. Negli scontri diretti può succedere di tutto, le partite che dobbiamo assolutamente vincere sono le altre. Va bene anche così, non è vergognoso fare ogni tanto partite del genere quando alcune squadre ti costringono a giocare così". Inevitabile la domanda su Higuain, l'uomo più atteso alla vigilia: "Gonzalo è un ragazzo di 30 anni molto sensibile e molto attaccato a Napoli, qui ha passato tre anni bellissimi. E' stata una partita particolare per lui, secondo me ha fatto bene anche se non è stato assistito molto". Lo sguardo ora è già proiettato alla prossima gara, la semifinale di ritorno di Tim Cup, ancora contro il Napoli: "Mercoledì non sarà facile, recuperiamo alcuni calciatori che stasera non c'erano o non erano al meglio e sappiamo a cosa andiamo incontro. Siamo fiduciosi e vogliamo tantissimo la finale di Roma. Che partita sarà? Ogni gara fa storia a sé, ogni squadra va affrontata in maniera diversa. Bisogna adattarsi anche agli avversari, è così che si vince. Alla domanda "Chi arriva secondo?" chiude con una battuta: "A me interessa che vinca la Juve, chi arriva secondo non me ne frega nulla".