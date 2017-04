Napoli-Juventus, Allegri: "Non bisogna vergognarsi. Oggi partita meno importante"

02/04/2017 23:15

NAPOLI JUVENTUS ALLEGRI / Finisce in parità al 'San Paolo'. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato il pareggio contro il Napoli, che porta i bianconeri a +6 sulla Roma: "I giallorossi possono fare 92 punti - esordisce il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Noi dobbiamo farne uno in più e il punto di oggi è importante. Atteggiamento difensivo? Ci siamo adattati alla partita. Una volta in vantaggio abbiamo subito loro. Abbiamo avuto due disattenzioni. E' stata una partita bloccata ma la sensazione è che giocando più ludici potevamo andare di più dall'altra parte. Lemina ha fatto l'esterno per la prima volta e Pjanic era dietro la punta. Dybala non si allenava da 12 giorni. Quando è così bisogna adattarsi un po'.

BARCELLONA - Le news Juventus sono legate anche alla prossima partita di Champions League contro il Barcellona - "Non so cosa pensa Luis Enrique. Bisogna giocarsi questa partita con grande voglia. L'importante è che la Juve sia sempre tra le prime otto".

HIGUAIN - Inevitabile parlare di Higuain, colpo di calciomercato estivo della Juventus, ritornato al 'San Paolo', "Aveva tutto lo stadio contro. Ha fatto una buona partita. E' un ragazzo molto sensibile"

Napoli-Juventus, Coppa Italia: secondo atto

Mercoledì Napoli-Juventus tornano in campo per la semifinale di Coppa Italia - "Ho dei giocatori che non ho mai visto - prosegue Allegri - Ci giochiamo una partita che vale la finale. Questa di oggi era meno importante. Avremo dei giocatori più freschi, stasera non potevo rischiare alcuni".

LEMINA - "Cuadrado è arrivato giovedì sera e ho pensato che poteva essere un buon cambio".

MANDZUKIC - "Oggi era un po' in difficoltà. Non bisogna aver vergogna di avere umiltà in campo. L'importante è arrivare primi. Che a Napoli abbiamo giocato male non se lo ricorderà nessuno".

M.S.